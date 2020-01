Europarlament przegłosował umowę o brexicie. "Rozstajemy się jako przyjaciele"

Parlament Europejski w Brukseli przegłosował w środę umowę dotyczącą brexitu. To kolejny formalny krok na drodze do opuszczenia przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej, co ma nastąpić 31 stycznia.

"Rozstajemy się jako przyjaciele" vs. "Wrócimy!"

Luisa Porritt z Partii Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy oceniła, że "brexit to projekt prawicowy". - To osoby, które chcą nas osłabić, to decyzja szkodliwa - mówiła. Przekonywała, że młodzi Brytyjczycy nie chcą wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. - Do zobaczenia niedługo! - dodała. Theresa Griffin z Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów oznajmiła, że codziennie w PE "różni jego członkowie proszą: zostańcie". - Wystąpienie jest tragedią polityczną, która zaszkodzi tkance społecznej Wielkiej Brytanii i pogorszy jej status na świecie - uznała.