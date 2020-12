"Pozytywny impuls", choć "sytuacja jest w tej chwili bardzo trudna"

Wielka Brytania zapowiedziała we wtorek, że zrezygnuje z kontrowersyjnych zapisów projektu ustawy o rynku wewnętrznym, które naruszały porozumienie brexitowe z Unią Europejską. - Mam nadzieję, że stworzy to pozytywny dla dyskusji nad umową o wolnym handlu - oświadczył wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Maros Sefcovic.

Kontrowersje w projekcie brytyjskiej ustawy o rynku wewnętrznym dotyczyły zapisu, który pozwala rządowi w określonych sytuacjach unieważnić uzgodnienia dotyczące Irlandii Północnej w obowiązującej już umowie o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE. W projekcie ustawy napisano, że "niektóre przepisy" weszłyby w życie "bez względu na niespójność lub niezgodność" z prawem międzynarodowym lub innym prawem krajowym, co wyraźnie wskazuje na możliwość uchylenia uzgodnień zawartych z UE i co - jak sam rząd przyznał - byłoby złamaniem zasad prawa międzynarodowego. UE od momentu przedstawienia projektu wskazywała, że jest on poważną przeszkodą w negocjacjach na temat przyszłych relacji handlowych.

Wielka Brytania opuściła Unię Europejską 31 stycznia Neil Hall/EPA/PAP

Jak wyjaśniał brytyjski rząd, celem ustawy jest utrzymanie "otwartego i nieskrępowanego handlu" między czterema częściami składowymi Zjednoczonego Królestwa po upływie wraz z końcem 2020 roku okresu przejściowego po brexicie. Obecnie wszelkie kwestie handlowe i regulacyjne znajdują się w kompetencjach UE, zatem - jak wyjaśnia rząd - konieczne jest ich dostosowanie do sytuacji, w której prawo unijne przestanie obowiązywać. Chodzi o uniknięcie sytuacji, w której w poszczególnych częściach kraju obowiązywałyby różne regulacje handlowe. Ponadto, jak wyjaśniono, zabezpiecza ona integralność terytorialną kraju, uniemożliwiając powstanie granicy celnej między Irlandią Północną a resztą Zjednoczonego Królestwa.

Izba Gmin przywróciła zapisy w poniedziałek

Kontrowersyjne zapisy do projektu ustawy przywróciła w poniedziałek wieczorem Izba Gmin. Wcześniej usunęła je Izba Lordów. Tam też znów trafi projekt ustawy o rynku wewnętrznym.

W poniedziałek po południu brytyjski rząd wskazał, że mógłby usunąć z projektu ustawy sporne zapisy, jeśli w negocjacjach z UE będzie postęp, jednak po przeprowadzonej później rozmowie telefonicznej premiera Borisa Johnsona z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen poinformowano, że nie ma obecnie warunków do porozumienia.

Boris Johnson i Ursula von der Leyen na Downing Street w styczniu 2020 roku PAP/EPA/ANDY RAIN

"Może to zapewnić pewien pozytywny impuls"

Do zapowiedzi usunięcia zapisów doszło we wtorkowe popołudnie. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Maros Sefcovic z zadowoleniem przyjął tę deklarację. - Będziemy nadal uważnie śledzić tę sprawę i dopilnujemy, aby sporne postanowienia zostały skutecznie wycofane - powiedział Sefcovic na konferencji prasowej. - Mam nadzieję, że stworzy to pozytywny dla dyskusji nad umową o wolnym handlu - stwierdził.

Dodał, że otwarte kwestie dotyczące ewentualnego porozumienia handlowego z Wielką Brytanią zostaną poruszone podczas spotkania przewodniczącego Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen z premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem w Brukseli w najbliższych dniach. - Mam nadzieję, że może to zapewnić pewien pozytywny impuls niezbędny do wzbudzenia zaufania oraz umożliwić postęp w szerszym kontekście przyszłych negocjacji - powiedział z kolei irlandzki minister spraw zagranicznych Simon Coveney.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Maros Sefcovic PAP/EPA/OLIVIER MATTHYS / POOL

Johnson: sytuacja jest w tej chwili trudna

Porozumienie to jest odrębne od szerszych rozmów handlowych, w ramach których nie znaleziono jeszcze rozwiązania. Umowa usuwa jednak to, co było głównym punktem spornym między Wielką Brytanią a UE.

Wcześniej we wtorek brytyjski premier Boris Johnson mówił, że "sytuacja jest w tej chwili bardzo trudna". Podczas wizyty w jednej z placówek służby zdrowia, gdzie zaczęły się we wtorek szczepienia przeciw koronawirusowi, szef rządu stwierdził, że "trzeba być optymistą". - Trzeba wierzyć, że istnieje siła rozumu. Zobaczymy, dokąd dojdziemy w ciągu najbliższych dwóch dni, ale myślę, że stanowisko rządu brytyjskiego jest takie, że jesteśmy gotowi zaangażować się na każdym szczeblu, politycznym czy innym, jesteśmy gotowi spróbować wszystkiego - mówił.

Podkreślił, że zmiany nastąpią od 1 stycznia niezależnie od tego, czy porozumienie zostanie zawarte, czy też nie, i ludzie muszą się do tego przygotować. Zapewnił też, że zakończenie okresu przejściowego bez porozumienia też będzie dla Wielkiej Brytanii korzystnym scenariuszem.

Główne punkty sporne

Główne punkty sporne w rozmowach nie zmieniają się od początku negocjacji. Są to prawa do połowu na brytyjskich wodach, równe warunki gry, czyli wspólne - w rozumieniu UE, unijne - regulacje w takich sprawach, jak prawa pracownicze, ochrona środowiska czy prawa konsumenckie, oraz to, w jaki sposób rozstrzygane będą ewentualne przyszłe spory, wynikające z umowy i jaka ma być w tym rola Trybunału Sprawiedliwości UE.

Brak porozumienia przed 31 grudnia 2020 roku, kiedy skończy się okres przejściowy po brexicie, oznacza, że od przyszłego roku handel między Wielką Brytanią a UE będzie odbywał się na ogólnych zasadach Światowej Organizacji Handlu (WTO), czyli będą mogły być stosowane cła, kwoty ilościowe i inne bariery.

