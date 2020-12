"Szanse na przełom maleją". Francja grozi wetem: nie zaakceptujemy umowy na złych warunkach

Negocjacje handlowe po brexicie między Unią Europejską a Wielką Brytanią cały czas trwają. Francja zagroziła zawetowaniem ewentualnego "złego" porozumienia w tej sprawie. - Każdy kraj ma prawo weta, więc jest to możliwe - powiedział minister ds. europejskich Francji Clement Beaune.

- Jeśli nie uda się osiągnąć dobrego porozumienia, będziemy się temu sprzeciwiać. Każdy kraj ma prawo weta, więc jest to możliwe - dodał. - Dokonamy własnej oceny tej wersji roboczej umowy, jeśli taka istnieje - zaznaczył Beaune.

Szef Rady Europejskiej: chcemy umowy, ale nie za wszelką cenę

Michel powiedział też, że temat pojawi się na szczycie UE w dniach 10-11 grudnia, na którym przywódcy zajmą stanowisko w sprawie ostatnich wydarzeń dotyczących brexitu i ewentualnej przyszłej umowy z Wielką Brytania. - Chcemy umowy, ale nie za wszelką cenę. Dla Unii Europejskiej kluczem do sukcesu są równe szanse - stwierdził Michel.

Brak porozumienia może poważnie wpłynąć na gospodarki

Mimo że rozmowy trwają, to jeden z wyższych urzędników Wielkiej Brytanii przekazał BBC, że szanse na przełom "maleją".

Wielka Brytania opuściła UE 31 stycznia. Okres przejściowy obowiązuje do końca 2020 roku. W tym czasie Zjednoczone Królestwo jest poza instytucjami unijnymi, ale stosuje się do praw i obowiązków związanych z przynależnością do Wspólnoty oraz korzysta z wynikających z tego przywilejów, w tym z uczestnictwa w jednolitym rynku.