"Niewielkie postępy" w negocjacjach Brukseli i Londynu. Ale "póki jest życie, póty jest nadzieja"

"Odbyliśmy dziś rano bardzo użyteczną rozmowę telefoniczną. Omówiliśmy główne nierozwiązane kwestie. Nasze zespoły negocjacyjne w ciągu ostatnich dni pracowały dzień i noc. I pomimo wyczerpania po prawie roku negocjacji, pomimo tego, że terminy wiele razy nie zostały dotrzymane, uważamy, że w tym momencie odpowiedzialne jest, aby podjąć dodatkowy wysiłek. W związku z tym upoważniliśmy naszych negocjatorów do kontynuowania rozmów i sprawdzenia, czy uda się osiągnąć porozumienie nawet na tak późnym etapie" - napisano we wspólnym oświadczeniu Johnsona i von der Leyen wydanym w niedzielę.

Podczas ich bezpośredniego spotkania w Brukseli w środę wieczorem Johnson i von der Leyen ustalili, że obie strony do północy z niedzieli na poniedziałek podejmą decyzję, czy kontynuować rozmowy, czy też nie. Po tym spotkaniu Johnson mówił, że jest duże prawdopodobieństwo, iż nie uda się zawrzeć umowy. Jak wyjaśniał, rozmowy rozbijają się o rybołówstwo oraz o tzw. równe warunki gry, czyli żądanie Brukseli, by Wielka Brytania dostosowywała się do przyszłych unijnych regulacji.

Michael: UE nie straci opanowania na ostatnim etapie negocjacji

"Póki jest życie, póty jest nadzieja"

"Brytyjski premier manewruje torpedowcami, ale nie storpedował rokowań; (...) w kolejnym zwrocie akcji zgodził się na przedłużenie rozmów" - napisał po niedzielnej decyzji o kontynuowaniu negocjacji między Unią Europejską i Wielką Brytanią publicysta dziennika "Le Figaro" Patrick Saint-Paul. Komentator nawiązał do zeszłotygodniowych zapowiedzi wysłania okrętów Royal Navy do pilnowania brytyjskich wód przed unijnymi rybakami. Rybołówstwo pozostaje jednym z głównych punktów spornych w negocjacjach o przyszłych relacjach między UE a Wielką Brytanią.

Według korespondentów dziennika "Le Monde", powołujących się na źródła dyplomatyczne, Brytyjczycy w ostatnim czasie odrobinę ustąpili, ale "mierzy się to w milimetrach". "Nie ma mowy o tym, by to Europejczycy pierwsi odgwizdali koniec rozmów i zadekretowali 'no deal'" - piszą dziennikarze "Le Monde". Powtarzają też za swoimi źródłami, że negocjatorzy unijni wierzą, iż Johnson, który ostatnio był całkowicie pochłonięty sprawami związanymi z pandemią, dostrzegł wreszcie jak wielka jest stawka tych rokowań i zdecydował się bardziej w nie zaangażować.