Von der Leyen i Johnson próbowali przełamać brexitowy impas. "Poczyniliśmy postępy, nadal istnieją rozbieżności"

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen rozmawiała w sobotę przez telefon z premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem. To próba przełamania impasu w negocjacjach dotyczących relacji Londynu z Unią Europejską po brexicie. Politycy we wspólnym komunikacie po rozmowach oświadczyli, że nadal są znaczne rozbieżności, zwłaszcza w obszarach rybołówstwa i równych zasad dla firm, ale rozmowy będą kontynuowane.

Rozmowa Borisa Johnsona i Ursuli von der Leyen odbyła się dzień po zakończeniu dziewiątej rundy negocjacyjnej w rozmowach między Londynem a Brukselą w sprawie przyszłych relacji po zakończeniu 31 grudnia okresu przejściowego po brexicie. To ostatnia z rund w dotychczas uzgodnionym harmonogramie negocjacyjnym.

Przed rozmową z szefową Komisji Europejskiej brytyjski premier powtórzył, że Wielka Brytania chce zawrzeć z UE umowę podobną do tej, jaką zawarła Kanada. Dodał, że jego rząd jest także gotowy do zakończenia okresu przejściowego bez porozumienia. - Jesteśmy zdecydowani na każdy z kursów, jesteśmy przygotowani na każdy z nich i sprawimy, że zadziałają, ale to zależy w dużej mierze od naszych przyjaciół i partnerów - oświadczył Johnson.