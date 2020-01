Jest zgoda królowej, ustawa o brexicie wchodzi w życie

Brytyjska królowa Elżbieta II wyraziła zgodę na wejście w życie ustawy o porozumieniu w sprawie wystąpienia z Unii Europejskiej. To oznacza, że niezbędny do uporządkowanego brexitu akt prawny zaczął obowiązywać. Teraz Wielką Brytanię czeka niemal roczny okres przejściowy.

Projekt ustawy WAB w obecnym kształcie rząd przedstawił kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia. Wcześniej, w poprzedniej kadencji, posłowie przez długie miesiące nie mogli uzgodnić wspólnego stanowiska w kwestii wyjścia z Unii. Umowa wynegocjowana przez poprzednią premier Theresę May została trzykrotnie odrzucona przez Izbę Gmin, a wcześniejszą wersję ustawy koniecznej do przyjęcia umowy Johnsona posłowie wstępnie poparli, ale nie zgodzili się na zaproponowany harmonogram prac nad nią, co ostatecznie doprowadziło do przedterminowych wyborów.

Co dalej?

Ustawa WAB daje prawnie obowiązującą moc politycznym uzgodnieniom zawartym w umowie z Unią Europejską, wynegocjowanej w połowie października zeszłego roku przez rząd Johnsona. Uchyla między innymi ustawę, na mocy której Wielka Brytania weszła przed laty do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, i przywraca jej obowiązywanie do końca okresu przejściowego, daje podstawę prawną do przekazywania płatności do UE, do których Wielka Brytania się zobowiązała, wyjaśnia zapisy protokołu w sprawie granicy między Irlandią Północną a Irlandią, precyzuje też zakres, w jakim Wielka Brytania będzie podlegać jurysdykcji unijnego Trybunału Sprawiedliwości.