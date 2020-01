"Rozczarowanie" rządu Johnsona. Izba Lordów zgłasza poprawki do ustawy o brexicie

Z pięcioma poprawkami brytyjska Izba Lordów zaaprobowała bez głosowania proponowany przez rząd Borisa Johnsona projekt ustawy o porozumieniu w sprawie wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Oznacza to, że w środę projekt wróci do Izby Gmin.

Przyjęte w poniedziałek i we wtorek wieczorem - wbrew stanowisku rządu - poprawki dotyczą między innymi wydawania obywatelom Unii Europejskiej dokumentu dowodzącego, że mają oni prawo do pozostania po brexicie w Wielkiej Brytanii, zakresu uprawnień rządu w kwestii decydowania, które z orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej mogą być odrzucane przez brytyjskie sądy oraz ochrony praw dzieci uchodźców.

Izby brytyjskiego parlamentu muszą wypracować kompromis

Ustawa, nazywana w skrócie WAB, ma dać prawnie obowiązującą moc politycznym uzgodnieniom zawartym w umowie z UE, wynegocjowanej w połowie października zeszłego roku przez rząd Johnsona. Między innymi uchyla ona ustawę, na mocy której Wielka Brytania weszła przed laty do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Daje podstawę prawną do przekazywania płatności do UE, do których Wielka Brytania się zobowiązała, wyjaśnia zapisy protokołu w sprawie granicy między Irlandią Północną a Irlandią. Precyzuje też zakres, w jakim Wielka Brytania będzie podlegać jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości UE.