Jest zgoda Izby Lordów na ratyfikację umowy handlowej z Unią. "Po akceptacji królowej ustawa nabrała mocy"

Projekt ustawy o przyszłych relacjach Wielkiej Brytanii z Unią Europejską został zatwierdzony przez Izbę Lordów bez głosowania, choć wcześniej w głosowaniach odrzucono dwie zgłoszone do niego poprawki. Aprobata królowej była ostatnim etapem ścieżki legislacyjnej. - Ustawa o przyszłych relacjach z Unią Europejską, która implementuje do brytyjskiego prawa postanowienia uzgodnionej umowy handlowej z UE, została zaaprobowana przez królową, a tym samym nabrała mocy - ogłosił w nocy ze środy na czwartek spiker Izby Gmin Lindsay Hoyle. Wcześniej, w środę po południu projekt ustawy wyraźną większością głosów - 521 do 73 - poparła Izba Gmin.