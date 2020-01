Izba Lordów rozpoczęła debatę nad ustawą w sprawie brexitu

Izba Lordów rozpoczęła debatę nad zaaprobowanym w zeszłym tygodniu przez Izbę Gmin projektem ustawy o porozumieniu w sprawie wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Przyjęcie ustawy jest niezbędne do przeprowadzenia uporządkowanego brexitu 31 stycznia.

Członkowie Izby Lordów będą debatować nad projektem ustawy do czwartku włącznie oraz w poniedziałek i wtorek w przyszłym tygodniu.

Jeśli zgłoszą poprawki do projektu, co wobec tonu poniedziałkowej debaty jest bardzo prawdopodobne - ustawa trafi ponownie do Izby Gmin, która będzie mogła te poprawki przyjąć lub odrzucić.