"Interesy wszystkich naszych obywateli są na pierwszym miejscu"

"Czas zacząć patrzeć w przyszłość. W poniedziałek przedstawię projekt mandatu do negocjacji z Wielką Brytanią. Jedno jest jasne: interesy UE, każdego państwa członkowskiego i wszystkich naszych obywateli są na pierwszym miejscu" - napisał Francuz na Twitterze.

Zanim jednak dojdzie do rokowań, mandat do rozmów muszą przyjąć przedstawiciele państw członkowskich. Oczekuje się, że stanie się to 25 lutego na posiedzeniu Rady ds. Ogólnych, czyli spotkania unijnych ministrów odpowiedzialnych za sprawy europejskie.