Union Jack idzie w dół

Wcześniej w piątek flagi Wielkiej Brytanii usunięto z całego budynku Rady i przeniesiono do schowka, gdzie trzymane są flagi krajów na wypadek spotkań i szczytów z państwami trzecimi. Jedna z flag Zjednoczonego Królestwa trafi do Domu Historii Europejskiej jako muzealny eksponat.

Brexit faktem

Będzie to pierwszy przypadek wystąpienia któregoś z państw unijnych ze Wspólnoty. W efekcie Unia straci prawie 5,5 proc. swojej powierzchni, niemal 13 proc. ludności i drugą co do wielkości gospodarkę, która wytwarza 15 proc. unijnego PKB.