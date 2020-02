"To jest koniec Zjednoczonego Królestwa"

Wielka Brytania za chwilę się przekona, że mimo iż jest silną gospodarką, to jednak bez Unii Europejskiej znaczy o wiele mniej - przekonywał we "Wstajesz i weekend" dr Bartłomiej E. Nowak z Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

"Bardzo skromna wersja współpracy na przyszłość"

- Jest to założenie zupełnie nierealistyczne. Jeżeli się spojrzy na historię negocjacji porozumień handlowych, to one, po pierwsze, zajmują kilka lat, po drugie, będzie musiało ratyfikować je 27 państw Unii Europejskiej i ten proces będzie szedł zazwyczaj przez parlamenty. Więc to będzie duża i trudna rzecz - przekonywał Nowak.