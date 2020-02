"Nie będziemy się dostosowywać do unijnych regulacji". Wielka Brytania odpowiada UE

Wielka Brytania oczekuje, że Unia Europejska wywiąże się z zobowiązań i zaoferuje Londynowi umowę o wolnym handlu w stylu kanadyjskim - stwierdził szef brytyjskiej dyplomacji Dominic Raab. - Nie będziemy się dostosowywać do unijnych regulacji, to nie jest na stole negocjacyjnym, to nie jest wstępną czerwoną linią negocjacyjną, to nawet nie jest w pokoju negocjacyjnym - oświadczył.

W rozmowie ze stacją BBC Raab określił jako "nieco frustrujący" fakt, że mimo politycznej deklaracji, w której Wielka Brytania i Unia Europejska zadeklarowały zamiar zawarcia umowy handlowej, główny unijny negocjator Michel Barnier mówi, iż jej warunkiem jest dostosowanie się przez Londyn do regulacji.

Nowa umowa handlowa

- Trzeba jasno powiedzieć, że umowa w stylu tej, którą ma Kanada, nie wymaga dostosowania się do regulacji - mówił Raab. Jak dodał, Wielka Brytania oczekuje traktowania na równi z innymi państwami trzecimi. - Nie będziemy się dostosowywać do unijnych regulacji, to nie jest na stole negocjacyjnym, to nie jest wstępną czerwoną linią negocjacyjną, to nawet nie jest w pokoju negocjacyjnym - oświadczył szef brytyjskiej dyplomacji.

Podkreślił, że w wielu obszarach - takich jak kwestie urlopów macierzyńskich, płacy minimalnej czy ograniczenia użycia plastiku jednorazowego użytku - w których Wielka Brytania wyprzedza unijne regulacje, Londyn nie stawia wymogu dostosowania si�� do nich jako warunku zawarcia umowy handlowej.

Według źródeł Reutersa zbliżonych do brytyjskiego rządu "są tylko dwa prawdopodobne wyniki negocjacji". - Umowa o wolnym handlu, taka jak z Kanadą, lub luźniejsza umowa, taka jak z Australią - powiedziało źródło, cytowane przeze agencję Reutera.

Tymczasem premier Irlandii Leo Varadkar wezwał rząd brytyjski, by nie ustalał czerwonych linii. Jak stwierdził, może to jeszcze utrudnić i tak trudne negocjacje. - Nie powtarzajmy błędów popełnionych w ciągu ostatnich 2,5 roku. Nie wyznaczajmy sztywnych czerwonych linii, które utrudniają osiągnięcie porozumienia i stonujmy nacjonalistyczną retorykę - zaapelował Varadkar w rozmowie z BBC.

W poniedziałek do sprawy ma się odnieść premier Boris Johnson. Jak się oczekuje, zapowie on, że Wielka Brytania nie zgodzi się na dostosowanie się do unijnych regulacji w celu zawarcia umowy o wolnym handlu z Unią Europejską podobnej do tej, która ma Kanada (CETA).

Brexit faktem

W nocy z piątku na sobotę Wielka Brytania opuściła Unię Europejską. Wtedy też zaczął się 11-miesięczny okres przejściowy, w trakcie którego obie strony powinny zawrzeć umowę o przyszłych relacjach handlowych. Jej brak oznaczać będzie, że od początku 2021 roku handel będzie się odbywał na ogólnych warunkach Światowej Organizacji Handlu, czyli możliwe będą cła i inne bariery..

Obywatele UE, którzy chcą pozostać w Wielkiej Brytanii po zakończeniu okresu przejściowego muszą do czerwca 2021 roku złożyć wniosek o status osoby osiedlonej. Tymczasowy status osoby osiedlonej mogą uzyskać nawet osoby, które przyjadą do Wielkiej Brytanii w czasie okresu przejściowego.

- Do końca roku nie zmieni się literalnie nic w tym obszarze, natomiast ten czas należy wykorzystać do tego, aby uzyskać status osoby osiedlonej, mamy wciąż 400 tysięcy Polaków, którzy tego nie zrobili. Jest stosunkowo dużo czasu, ale ja bym nie zwlekał z tą sprawą - mówił w ubiegłym tygodniu na konferencji prasowej minister do spraw europejskich Konrad Szymański.

Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w połowie stycznia br. poinformowało, że wnioski złożyło ponad 500 tysięcy Polaków.

mb/now