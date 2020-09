Coraz mniej czasu na porozumienie UE i Wielkiej Brytanii

Komentarze von der Leyen i rzecznika niemieckiego rządu

Z kolei rzecznik niemieckiego rządu Steffen Seibert stwierdził, że Niemcy są przekonane, że zawarcie porozumienia między Wielką Brytanią a Unią Europejską jest nadal możliwe, ale zostało na to niewiele czasu. Dodał, że Londyn musi pójść na ustępstwa w rozmowach.

Przepisy dotyczące granicy z Irlandią

"Financial Times" poinformował, że rząd w Londynie chce przyjąć przepisy, które osłabiłyby zobowiązania do utrzymania otwartej granicy między należącą do Wielkiej Brytanii Irlandią Północną a będącą państwem członkowskim UE Irlandią.