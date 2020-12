Johnson i von der Leyen przerwali rozmowę. "Pozostają znaczące różnice"

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson i szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przerwali rozmowę telefoniczną, która miała przełamać impas w negocjacjach brexitowych. "Zgodziliśmy się, że warunki do sfinalizowania porozumienia nie są spełnione" – napisali we wspólnym oświadczeniu.

"Zgodziliśmy się, że warunki do sfinalizowania porozumienia nie są spełnione ze względu na to, że pozostają między nami znaczące różnice w trzech kluczowych kwestiach: równych szans dla wszystkich, zarządzania umową i rybołówstwa" – napisali we wspólnym oświadczeniu po rozmowie Boris Johnon i Ursula von der Leyen.