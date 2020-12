"Nadal istnieją znaczne różnice w trzech zasadniczych kwestiach". Czasu na brexitowy konsensus coraz mniej

"Pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską nadal istnieją znaczące różnice w sprawie równych warunków gry, sposobu rozwiązywania sporów i rybołówstwa" - napisali we wspólnym oświadczeniu brytyjski premier Boris Johnson i szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Wspomniane punkty sporne w rozmowach są niezmienne od początku negocjacji.

"W rozmowie telefonicznej, dotyczącej trwających negocjacji między Unią Europejską a Wielką Brytanią, z zadowoleniem przyjęliśmy fakt, że w wielu obszarach osiągnięto postęp. Niemniej jednak nadal istnieją znaczne różnice w trzech zasadniczych kwestiach: równych szans, zarządzania i rybołówstwa" - napisano we wspólnym oświadczeniu wydanym po rozmowie. "Obie strony podkreśliły, że żadne porozumienie nie jest wykonalne, jeżeli te kwestie nie zostaną rozwiązane" - dodano.

Te kwestie stoją na drodze porozumieniu

Wskazane główne punkty sporne w rozmowach nie zmieniają się od początku negocjacji. To prawa do połowu na brytyjskich wodach, równe warunki gry, czyli wspólne - w rozumieniu UE, unijne - regulacje w takich sprawach jak prawa pracownicze, ochrona środowiska czy prawa konsumencie, oraz to, w jaki sposób rozstrzygane będą ewentualne przyszłe spory wynikające z umowy i jaka ma być w tym rola Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.