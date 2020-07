"Ludzie w tym kraju nie głosowali za wyjściem z Unii Europejskiej z powodu rosyjskiej ingerencji"

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson przekonywał, że jego kraj nie zdecydował się na brexit na skutek presji Moskwy. Wcześniej tego dnia brytyjski minister transportu Grant Shapps oświadczył, że nie ma dowodów na to, by Rosja ingerowała w kampanię przed referendum z 2016 roku w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Szef rządu odniósł się do raportu komisji ds. wywiadu i bezpieczeństwa Izby Gmin , który został udostępniony we wtorek. Głosi on między innymi, że Rosja wtrącała się w referendum w Szkocji w 2014 roku, a rząd brytyjski nie zgłębił dostatecznie kwestii możliwej ingerencji Kremla w referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z UE w 2016 roku.

Minister o "braku dowodów"

Wcześniej w środę na raport zareagował minister transportu Grant Shapps, który oświadczył, że nie ma dowodów na to, by Rosja ingerowała w kampanię przed referendum z 2016 roku.

Pytany przez telewizję Sky o konieczność wszczęcia dochodzenia, brytyjski minister transportu Grant Shapps odpowiedział, że nie ma ono uzasadnienia. - Potrzeba do tego jakichś dowodów, że był tam problem, ale ich nie ma - ocenił polityk. Jak dodał, nie sądzi, by służby zawiodły w tej sprawie.

- To bardzo ważne, by dobre imię Londynu, City i Zjednoczonego Królestwa, jeśli chodzi o prawo dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy, zostało podtrzymane - powiedział minister. - To nie jest miejsce do prania pieniędzy. To nie jest mile widziane - podkreślił Shapps.