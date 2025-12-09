Obezwładnili ochroniarza i zwiedzających. Dzieła Matisse'a wynieśli głównymi drzwiami

Złodzieje wykradli osiem dzieł Matisse'a z biblioteki w Brazylii Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Brazylijska policja aresztowała mężczyznę podejrzanego o kradzież ośmiu dzieł francuskiego artysty Henri Matisse’a z Biblioteki Mario de Andrade - podał brytyjski nadawca BBC, powołując się na informacje agencyjne. Identyfikacji mężczyzny mieli dokonać dzięki nagraniom z kamer bezpieczeństwa. Trwają poszukiwania drugiej osoby zamieszanej w kradzież.

W niedzielę z biblioteki skradziono osiem rycin Matisse’a i pięć grafik brazylijskiego malarza modernistycznego Candido Portinariego. Dzieła sztuki były częścią wspólnej wystawy z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Sao Paulo.

Złodzieje wykradli osiem dzieł Matisse'a z biblioteki w Brazylii Źródło: Reuters

Według śledczych dwaj podejrzani weszli do biblioteki, obezwładnili ochroniarza i dwóch zwiedzających, a następnie wyszli z dziełami sztuki przez główne wejście.

Wybór dzieł "nie był przypadkowy"

- Gwiazdą wystawy był Henri Matisse. Wybór dzieł nie wydaje mi się przypadkowy - powiedział główny kurator Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Sao Paulo, Caue Alves.

Alves porównał ten incydent do niedawnej głośnej kradzieży dzieł sztuki w Luwrze w Paryżu. Luwr spotkał się wówczas z krytyką za zaniedbania dotyczące bezpieczeństwa. Bezcennych klejnotów wciąż nie odnaleziono. Jest obawa, że zostały przerobione i trafiły na sprzedaż.

Władze miasta Sao Paulo skontaktowały się z Interpolem, aby zapobiec międzynarodowej sprzedaży skradzionych dzieł - poinformowała BBC.

OGLĄDAJ: Zuchwały skok. To zdradziło złodziei