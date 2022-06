Ambasador przeprasza za "nieprawdziwą" informację w sprawie zaginionego dziennikarza i jego przewodnika

W poniedziałek z rodziną Doma Phillipsa skontaktował się urzędnik brazylijskiej ambasady w Londynie, by poinformować, że ciała dwóch zaginionych mężczyzn zostały odnalezione, przywiązane do drzewa w dżungli amazońskiej. Wkrótce informacje te zdementowała brazylijska policja federalna, która prowadzi poszukiwania w miejscu, gdzie w sobotę wolontariusze wywodzący się z rdzennej ludności odnaleźli rzeczy należące do Phillipsa i Pereiry.