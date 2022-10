Ostatnia prosta przed drugą turą. Zapowiada się ostra walka o urząd prezydenta Brazylii

Eksprezydenta Lulę - według badań przeprowadzonych w dniach od 16 do 20 października przez instytut Genial/Quaest - popierało 47 proc. obywateli uprawnionych do głosowania, czyli o 2 proc. mniej niż tydzień wcześniej.

Najbardziej znane brazylijskie biuro badania opinii publicznej Datafolha umieszcza Lulę na pierwszym miejscu z 49-procentowym poparciem wobec 45 do 46 proc. dla prezydenta Jaira Bolsonaro, co oznacza wzrost szans urzędującego prezydenta na ponowny wybór o jeden do dwóch punktów procentowych.