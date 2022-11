Jair Bolsonaro "potwierdził swoje poparcie dla procesu przekazania władzy"

Alckmin dodał, że choć nie było planowane spotkanie z Bolsonaro, a jedynie z jego reprezentantami, to przedstawiciele Luli rozmawiali ostatecznie z prezydentem, który zapewnił ich, że opowiada się za "spokojnym przekazaniem rządów".

Rozmowy z obozem Luli

Wprawdzie we wtorkowym oświadczeniu powyborczym prezydent Bolsonaro nie ustosunkował się do swojej porażki, ale zobowiązał szefa swego gabinetu Ciro Nogueirę do rozpoczęcia rozmów z obozem Luli w sprawie rozpoczęcia procesu przekazania władzy.