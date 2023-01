Wniosek o areszt szefa bezpieczeństwa publicznego po zamieszkach w Brazylii

Sędzia Sądu Najwyższego Brazylii nakazał we wtorek aresztowanie szefa bezpieczeństwa publicznego stolicy. Decyzja ta ma związek z atakiem zwolenników byłego prezydenta Jaira Bolsonaro na budynki rządowe.

Torres, który został usunięty ze stanowiska w niedzielę, nie był w mieście, kiedy doszło do zamieszek. We wpisie na Twitterze poinformował, że wróci do Brazylii z Orlando, gdzie przebywał na wakacjach, i że "odda się w ręce sprawiedliwości".