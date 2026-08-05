Świat USA cofnęły wizę brazylijskiej ambasador. Spór między krajami narasta

Prezydent Brazylii: antydemokratyczne siły starają się ograniczyć nasze wolności Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA

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We wtorek Departament Stanu USA poinformował o cofnięciu wizy brazylijskiej ambasador Marii Luizy Ribeiro Viotti. Decyzję podjęto w związku z tym, że Brazylia wstrzymała formalne zatwierdzenie kandydata Donalda Trumpa na ambasadora USA w Brasilii i odmówiła wydania wiz dwóm amerykańskim dyplomatom.

Cofnięcie wizy brazylijskiej ambasador

Urzędnik Departamentu Stanu, cytowany przez Reutersa, przekazał, że wiza Viotti zostanie przywrócona, jeśli Brazylia zatwierdzi ambasadora USA. Zastrzegł, że cofnięcie wizy "to nie to samo, co wydalenie tej osoby z kraju".

Kandydatem wskazanym przez Waszyngton na stanowisko ambasadora w Brazylii jest Daniel Perez, bliski współpracownik sekretarza stanu Marco Rubio. Trump nominował go 1 czerwca.

Przedstawiciel Departamentu Stanu zaznaczył, że Waszyngton przywiązuje dużą wagę do relacji z Brazylią. - Chcemy powrócić do sytuacji, w której będziemy utrzymywać normalne, owocne i przejrzyste stosunki - powiedział.

Brazylia oskarża USA o ingerencję w wybory

We wtorek na decyzję USA zareagowały władze Brazylii. W wydanym oświadczeniu oceniły, że została ona podjęta na podstawie "fałszywych" przesłanek i podkreśliły, że kandydatura Daniela Pereza jest procedowana zgodnie z przyjętymi normami oraz że Waszyngton najpierw powinien uzyskać akceptację brazylijskiej strony, nim ogłosi nominację.

Rząd bronił też swojej decyzji o odmowie wjazdu dwóm dyplomatom z USA. Stwierdzono, że ich wizyta w Brazylii, która miała się odbyć w zeszłym miesiącu, miałaby za cel podważenie wiarygodności systemu wyborczego, co określono jako "niedopuszczalną próbę ingerencji w krajowy proces polityczny" - cytuje Reuters. W zeszłym tygodniu prezydent Brazylii Luiz Inacio Lula da Silva stwierdził, że dyplomaci chcą przyjechać, aby "ingerować w wybory w Brazylii".

W październiku w Brazylii odbędą się wybory, w których obecny prezydent zmierzy się z Flaviem Bolsonaro, synem byłego brazylijskiego prezydenta Jaira Bolsonaro. Bolsonaro, prawicowy polityk, który rządził Brazylią w latach 2019-23, to zdeklarowany zwolennik prezydenta USA. W mediach był niekiedy nazywany "tropikalnym Trumpem". Młodszy Bolsonaro spotkał się z członkami administracji Trumpa, w tym z prezydentem Donaldem Trumpem, na początku tego roku.

Relacje USA-Brazylia

Reuters zauważa, że sprawa stanowi eskalację w napiętych relacjach pomiędzy Trumpem a prezydentem Lulą da Silvą. Przedstawiciele administracji prezydenta USA oskarżają rząd Luli o cenzurowanie konserwatystów oraz faworyzowanie ich przeciwników w postępowaniach sądowych. Brazylia z kolei sprzeciwia się próbom domniemanego wywierania przez Stany Zjednoczone wpływu na politykę Ameryki Łacińskiej na korzyść konserwatystów - opisuje agencja.

Prezydent Brazylii Luiz Inacio Lula da Silva Źródło zdjęcia: Andre Borges/EPA/PAP

BBC dodaje, że do napięcia w relacjach przyczyniło się także nałożenie ceł na brazylijskie towary oraz uznanie przez USA brazylijskich gangów za organizacje terrorystyczne.