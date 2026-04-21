Turyści utknęli na słynnym szlaku, bo policja musiała rozprawić się z gangiem

Oprac. Paulina Borowska |

Operacja służb w Rio de Janeiro (nagranie archiwalne) Źródło: Reuters

Sytuacja miała miejsce w poniedziałek rano w dzielnicy Vidigal w Rio de Janeiro w Brazylii. Około 200 turystów, w tym wielu zagranicznych, utknęło na szlaku prowadzącym na szczyt Morro Dois Irmãos, który jest popularnym punktem widokowym w mieście - poinformowały lokalne media.

Powodem była operacja lokalnej policji przeciwko członkom jednego z największych gangów narkotykowych w Brazylii - Comando Vermelho. Media podały, że mieli się oni ukrywać właśnie w Vidigal. Doszło do wymiany ognia. Jak podaje portal Infobae, powołując się na policję, nikt nie został ranny.

Turyści uwięzieni na słynnym szlaku

Z powodu akcji funkcjonariuszy i możliwego niebezpieczeństwa władze zablokowały możliwość wejścia i zejścia ze szlaku. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia i nagrania, na których widać dużą grupę turystów na szczycie góry. W pewnym momencie przelatuje nad nimi śmigłowiec.

No Rio de Janeiro, uma operação na comunidade do Vidigal deixa turistas ilhados no alto do Morro Dois Irmãos. A Polícia Civil realiza buscas para prender lideranças do Comando Vermelho. A trilha para o famoso ponto turístico do Rio começa no alto do Vidigal, e os turistas que… pic.twitter.com/WHcez8rgZJ — GloboNews (@GloboNews) April 20, 2026 Rozwiń

- Czekaliśmy na wschód słońca i nagle przewodnik powiedział nam, żebyśmy usiedli. Wtedy usłyszeliśmy strzały - powiedziała turystka z Portugalii Matilda Oliveiro w rozmowie ze stacją TV Globo. Dodała, że według niej całe zdarzenie przebiegło sprawnie. Według relacji innych turystów przewodnicy mieli być wcześniej uprzedzeni o całej operacji i gdy się ona rozpoczęła, poinformowali turystów o tym, co się dzieje.

- To było trochę przerażające. Zawsze słyszeliśmy, że tam jest bezpiecznie. Zawsze chcieliśmy przejść ten szlak. Zostaliśmy kompletnie zaskoczeni. Już prawie mieliśmy zejść, gdy usłyszeliśmy strzały. Blisko nas przeleciał helikopter. Nie można było naprawdę stwierdzić, co się dzieje - mówiła 27-letnia Stephanie Andrade z Sao Paulo w rozmowie z portalem O Globo.

Lokalne media podały, że utrudnienia dla turystów trwały około 30 minut i po tym czasie mogli już bezpiecznie zejść na dół. Nikomu nic się nie stało.