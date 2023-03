Wjechał w radiowóz, by uratować się przed porywaczami. Brawurowa akcja taksówkarza

W stojący na stacji benzynowej na południu Brazylii policyjny radiowóz wjechała taksówka. Jak widać na nagraniu udostępnionym we wtorek przez lokalne media, z pojazdu wybiegło dwóch mężczyzn, którzy szybko zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy. Okazało się, że to niedoszli porywacze taksówkarza, który specjalnie uderzył w radiowóz, by zwrócić na siebie uwagę.