Tajemnicze plemię w Brazylii

Brytyjski "Guardian" podkreśla, że opublikowane zdjęcia po raz pierwszy dają wgląd w życie tej brazylijskiej społeczności i stanowią dowód na to, że liczba jej członków rośnie. Według FUNAI populacja Massaco co najmniej podwoiła się od początku lat 90., wg szacunków liczy obecnie 200-250 osób. Jak podkreślono, dzieje się to mimo wywieranej na tę społeczność nieustającej presji związanej m.in. z biznesem rolniczym, wycinką lasów i działalnością handlarzy narkotyków.