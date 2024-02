Stan zagrożenia dla zdrowia publicznego tuż przed słynnym karnawałem

W weekend w Rio rozpoczyna się słynny karnawał, uważany za największą tego typu imprezę na świecie. Oczekuje się, że na ulicach miasta świętować będzie nawet kilka milionów ludzi - i będą to zarówno miejscowi, jak i turyści. Istnieją obawy, że wydarzenie może spowodować dalszy wzrost zachorowań na dengę.

Denga atakuje w Brazylii

"Rekordowe upały i ponadprzeciętne opady deszczu od zeszłego roku zwiększyły liczbę ognisk chorób przenoszonych przez komary (...). Nadszedł czas, by zintensyfikować opiekę i profilaktykę. Nadszedł czas, by cała Brazylia zjednoczyła się przeciwko dendze" - napisała w oświadczeniu we wtorek brazylijska minister zdrowia Nísia Trindade. W Brazylii pod koniec zeszłego roku wystąpiła niespotykana fala upałów. W listopadzie w jednej z dzielnic Rio de Janeiro temperatura odczuwalna sięgnęła niemal 60 stopni Celsjusza.