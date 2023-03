Największy seryjny zabójca w Brazylii znaleziony martwy

Pedro Rodrigues junior, największy seryjny zabójca we współczesnej historii Brazylii, sam padł ofiarą morderstwa. 68-latek został zastrzelony w niedzielę przed domem jego siostry na przedmieściu Sao Paulo - brazylijskiej metropolii i stolicy finansowej kraju. Mężczyzna był skazany za zamordowanie 71 osób.

Skazany na 128 lat więzienia

Urodzony w 1954 roku w ubogiej rodzinie Pedro Rodrigues junior od dziesiątego roku życia utrzymywał się z drobnych kradzieży, a pierwszego zabójstwa dokonał w wieku 11 lat. Jedną z jego ofiar stał się po latach także jego własny ojciec. Zabił go, gdy odkrył, że to właśnie on był mordercą jego matki.