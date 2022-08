Przewieźli cesarskie serce na dzień niepodległości

Cesarz i król

W 1821 ojciec 22-letniego Piotra I (król Jan VI) powrócił do Portugalii i pozostawił syna na stanowisku regenta. Rok później - w związku z powrotem dworu do Europy - Brazylia miała być pozbawiona przywilejów i zdegradowana ponownie do zwykłej kolonii. Na to nie zgodził się Piotr I, który 7 września 1822 roku wydał deklarację niepodległości Brazylii i wkrótce potem (1 grudnia) został koronowany na cesarza.