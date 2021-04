Wyroki skazujące unieważnione, Lula może wrócić do gry. Bolsonaro nie zamierza się poddawać

Za anulowaniem wyroków opowiedziało się 8 spośród 11 sędziów Sądu Najwyższego. Trzech sędziów było przeciwnych zatwierdzeniu wcześniejszej decyzji sędziego Edsona Fachina, który 8 marca uznał, że sąd niższej instancji w Kurytybie, skazując Luiza Inacio Lulę da Silvę w sprawach korupcyjnych, nie miał do tego kompetencji, a procesy w sprawie zarzutów, jakie postawiono byłemu prezydentowi, mogły toczyć się tylko przed sądami federalnymi.

Decyzja Sądu Najwyższego nie oznacza jeszcze oczyszczenia byłego prezydenta z zarzutów, a jedynie stwierdza wadliwość postępowania wobec Luli. Na swym najbliższym posiedzeniu SN ma zadecydować, czy akta sprawy zostaną przekazane do sądu w stolicy kraju Brasilii czy też do Sao Paolo.

Sąd Najwyższy musi też zdecydować, czy uznaje proces przeciwko Luli w 2017 roku, któremu przewodził sędzia Sergio Moro za prawidłowy. Do ustalenia pozostaje czy Moro był stronniczy wydając wyrok skazujący byłego prezydenta na więzienie. Druga izba SN rozważała tę sprawę na swym posiedzeniu w dniu 23 marca.

"To historyczny dzień"

"Sąd Najwyższy potwierdził prawa polityczne Luli. To historyczny dzień. Trochę to trwało, ale w końcu nadszedł" - napisała na Twitterze Gleisi Hoffmann przewodnicząca Partii Pracujących. "Wciąż jest wiele do zrobienia, ale niekompetencja Moro była fundamentalnym krokiem, pierwszym żądaniem obrony. Dziękuję wszystkim, którzy byli po naszej stronie w tej walce" - dodała.