Rozdzielono bliźnięta syjamskie połączone mózgami. Operacja trwała kilkadziesiąt godzin, pomogła wirtualna rzeczywistość

Operacja została przeprowadzona w Rio de Janeiro w Brazylii pod kierunkiem brytyjskiego chirurga dziecięcego Noora ul Owase Jeelaniego z londyńskiego Great Ormond Street Hospital oraz doktora Gabriela Mufarreja, szefa chirurgii dziecięcej z Instituto Estadual do Cerebro Paulo Niemeyer.

Wirtualna rzeczywistość pomogła w przygotowaniach do operacji

Przed przystąpieniem do operacji chirurdzy spędzili wiele tygodni, próbując różnych technik na projekcjach chłopców w wirtualnej rzeczywistości, stworzonych przy użyciu obrazowania CT i MRI - tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego.

Doktor Jeelani określił to jako "rzecz ery kosmicznej". Powiedział, że po raz pierwszy chirurdzy w różnych krajach nosili zestawy słuchawkowe i pracowali wspólnie w tym samym "pokoju wirtualnej rzeczywistości". - To po prostu cudowne. Wspaniale jest zobaczyć anatomię i wykonać operację, zanim faktycznie narazi się dzieci na jakiekolwiek ryzyko - powiedział agencji PA. - Można sobie wyobrazić, jak uspokajające jest to dla chirurgów - dodał