Naczelni dowódcy brazylijskiej armii, marynarki wojennej i lotnictwa podali się do dymisji. Protest przeciw Bolsonaro

Po tym, jak prezydent Brazylii Jair Bolsonaro dokonał rekonstrukcji swojego rządu, usuwając między innymi ministra obrony, do dymisji podali się także przedstawiciele wojska. Chodzi o naczelnych dowódców brazylijskiej armii, marynarki wojennej i lotnictwa. Powiedzieli, że to protest przeciwko próbom prezydenta sprawowania zbytniej kontroli nad siłami zbrojnymi.

Dowódcy, którzy podali się we wtorek do dymisji to dowódca lotnictwa Antonio Carlos Moretti Bermudez, dowódca marynarki wojenne Ilques Barbosa Junior oraz dowódca armii Edson Leal Pujol. Jak powiedzieli, zrobili to w formie protestu przeciwko próbom prezydenta sprawowania zbytniej kontroli nad siłami zbrojnymi.