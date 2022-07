Prezydent Jair Bolsonaro zawalczy o drugą kadencję

Generał był w 2020 roku dyrektorem jego gabinetu, w 2021 roku objął stanowisko ministra obrony, po czym sprawował do lipca roku bieżącego funkcje "specjalnego doradcy" prezydenta. W tym charakterze towarzyszył mu w trakcie rozmowy, którą Jair Bolsonaro prowadził podczas wizyty w Rosji z prezydentem Władimirem Putinem , m.in. w sprawie dostaw nawozów sztucznych dla brazylijskiego rolnictwa. W rezultacie tego spotkania, jak powiedział Jair Bolsonaro na wiecu w Rio , "dwa miesiące później do brazylijskich portów zawinęło 26 statków z nawozami sztucznymi z Rosji".

Agencja nawiązuje przy tym do wcześniejszych krytycznych wypowiedzi prezydenta Bolsonaro na temat sędziów brazylijskiego Federalnego Sądu Najwyższego, gdy nie zgadzał się z orzeczeniami jego członków, przytacza słowa prezydenta, którymi zakończył swój apel do uczestników niedzielnego wiecu: - Ci nieliczni głusi w czarnych togach powinni zrozumieć, co to znaczy głos ludu!