Prezydent Brazylii Jair Bolsonaro szarpał się z youtuberem, który ubliżał mu w czasie spotkania ze zwolennikami

Do zdarzenia doszło przed Pałacem Planalto w Brasilii, gdy prezydencki konwój zatrzymał się przy grupie zwolenników Jaira Bolsonaro. Wśród osób, które fotografowały się z prezydentem, był Wilker Leao, żołnierz, który w serwisie internetowym YouTube umieszcza nagrania, na których konfrontuje się ze zwolennikami skrajnie prawicowego przywódcy Brazylii .

Na wideo słychać, jak młody mężczyzna krzyczy do prezydenta, pytając go między innymi o związki z tak zwaną Centrao, grupą prawicowych i centrowych partii politycznych, posiadających znaczną liczbę mandatów w brazylijskim Kongresie Narodowym. - Przychodzę tu każdego dnia, Bolsonaro. Zobaczymy, czy masz odwagę, żeby wyjść i ze mną porozmawiać - wykrzykiwał. Jak relacjonują zagraniczne media, mężczyzna ubliżał prezydentowi, nazywając go między innymi "tchórzem" czy "śmieciem".