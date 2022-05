Prezydent Brazylii Jair Bolsonaro odpowiada na wpis Leonardo DiCaprio w sprawie Amazonii

Prezydent Brazylii Jair Bolsonaro odegrał się na Leonardo DiCaprio po tym, jak hollywoodzki aktor i działacz na rzecz klimatu zachęcał młodych Brazylijczyków do udziału w tegorocznych wyborach prezydenckich w kraju. "Obywatele zdecydują, czy chcą zachować naszą suwerenność w Amazonii, czy też chcą być rządzeni przez oszustów, którzy służą zagranicznym interesom" - odparł polityk.

Amerykański aktor Leonardo DiCaprio, który jest znanym działaczem na rzecz ekologii i klimatu, napisał w czwartek na Twitterze: "Brazylia jest domem dla Amazonii i innych ekosystemów o kluczowym znaczeniu dla zmian klimatycznych. To, co się tam dzieje, ma wpływ na nas wszystkich, a głosowanie młodych jest kluczem do zmian na rzecz zdrowej planety".