Prezydent Bolsonaro w ogniu krytyki. "Trudno będzie uzasadnić zakup trzydziestu tysięcy sztuk leku na zaburzenia erekcji"

Brazylijska opozycja uderza w prezydenta Jaira Bolsonaro. Wszystko po tym, jak na światło dzienne wyszły informacje o zakupie przez marynarkę wojenną i siły powietrzne ponad trzydziestu tysięcy tabletek viagry. Wojskowi tłumaczą, że preparat ten jest używany przy leczeniu nadciśnienia płucnego. Ich argumenty nie trafiają jednak do opozycyjnych polityków, którzy za zakup viagry przez brazylijskie wojsko oskarżają prezydenta i oczekują od niego wyjaśnień. - Musimy zrozumieć, dlaczego administracja Bolsonaro wydaje publiczne pieniądze na zakup tak dużych ilości viagry - wyjaśnia prawnik Elias Vaz.

Opozycja zabiera głos

Stanowisko w sprawie zakupów w brazylijskim wojsku zajął również Ciro Gomes, lewicowy polityk, którego wymienia się w grupie potencjalnych kontrkandydatów obecnego prezydenta w nadchodzących wyborach. Zaznaczył on, że chociaż brazylijskie siły zbrojne zasługują na szacunek, to dział, który zajmuje się dokonywaniem zakupów, "wydaje się być zdemoralizowany". - Jeżeli nie są w stanie udowodnić, że opracowują jakąś tajną broń, która mogłaby zrewolucjonizować międzynarodowy przemysł zbrojeniowy, trudno będzie uzasadnić zakup trzydziestu tysięcy sztuk leku na zaburzenia erekcji - ironizował Gomes. Dodał również, że to nie przypadek, że takie absurdalne sytuacje mają miejsce za rządów prezydenta Bolsonaro, który systematycznie działa na szkodę wojska.