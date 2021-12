Wzrosła liczba ofiar powodzi w brazylijskim stanie Bahia

Liczba ofiar powodzi, jakie nawiedziły położony na północnym wschodzie brazylijski stan Bahia, wzrosła do 18. W niedzielę wieczorem władze regionalne powiadomiły o śmierci 60-latka. Dwie osoby uznaje się za zaginione - podała Obrona Cywilna (Sudec) stanu Bahia.

Do 35 tys. wzrosła podczas świątecznego weekendu liczba osób, które straciły dach nad głową, 16 tys. zmuszone były skorzystać z prowizorycznego zakwaterowania.

Samoloty i helikoptery w akcji

Akcja ratownicza na całym objętym klęską żywiołową obszarze jest prowadzona wspólnie przez władze regionalne i służby podlegające władzom stanu Bahia. W zwalczaniu skutków powodzi i prowadzeniu ewakuacji uczestniczą też stany sąsiadujące z Bahią - Minas Gerais, Sergipe, Espirito Santo oraz Sao Paulo. Wykorzystywane są samoloty i helikoptery, dzięki którym udaje się dotrzeć do ludzi w odciętych od reszty stanu zakątkach.

Uszkodzeniu uległo ponad 20 dróg w stanie Bahia - podało stanowe ministerstwo infrastruktury. Przyczyniły się do tego intensywne opady i lawiny błotne.

W niedzielę poinformowano też, że po obfitych opadach deszczu pękła tama na rzece Verruga zlokalizowana w gminie Itambe w stanie Bahia. Uwolnione zasoby wody zalały okolicę. Mieszkańców wezwano do opuszczenia domów. Na razie nie ma doniesień o ofiarach śmiertelnych, rannych czy poważnych zniszczeniach - napisał Reuters. Itambe to region rolniczy w stanie Bahia, oddalony ok. 200 km w głąb lądu od portowego miasta Ilheus leżącego nad Atlantykiem.