Pogrzebali kobietę żywcem na cmentarzu. Grabarz zauważył ślady krwi przy mogile

Kobieta pogrzebana żywcem na cmentarzu w mieście Visconde do Rio Branco została uratowana przez funkcjonariuszy policji stanu Minas Gerais we wschodniej Brazylii. Porwana 36-latka przeżyła mimo zamurowania grobowca. Policja ustaliła, że padła ofiarą grupy przestępczej, z którą była powiązana.

36-letnią kobietę uratowano z grobowca na cmentarzu komunalnym w mieście Visconde do Rio Branco. W akcji pomogli grabarze lokalnego cmentarza. Jeden z nich zwrócił uwagę na ślady krwi przy mogile, która została przykryta świeżym betonem.

Według policji kobieta była ofiarą celowego działania grupy przestępczej, z którą była powiązana. "To zemsta za to, że przechowywane w domu tej kobiety narkotyki zniknęły" - podały źródła w brazylijskiej policji, precyzując, że poszkodowana przechowywała również broń należącą do gangu.