Płoną nawet tropikalne mokradła. Roślinność Amazonii zniknie za 30 lat

Brazylijska równina Pantanal to największe na świecie tropikalne mokradła i dom pięciu tysięcy gatunków roślin i zwierząt, w tym wielu zagrożonych wyginięciem. - To tam występują jaguary, pumy czy kajmany – zwraca uwagę Agnieszka Veljković z WWF Polska.

Od początku roku spłonęło 6 procent powierzchni Pantanalu. Płoną także lasy Amazonii. Tu tylko w sierpniu pożarów zarejestrowano ponad 10 tysięcy, to o 17 procent więcej niż rok temu. Zdjęcia satelitarne pokazują skalę żywiołu, z którym mierzy się Brazylia. - Chociaż sezon pożarów dopiero się zaczyna to już widać, że tegoroczne pożary mogą być jeszcze większe i jeszcze bardziej katastroficzne niż te z ubiegłego roku – zwraca uwagę latynoamerykanista Mateusz Mazzini z Polskiej Akademii Nauk.

"Szacuje się, że roślinność Amazonii zniknie do 2050 roku"

Naukowcy i ekolodzy apelują do brazylijskich władz, by powstrzymały wypalanie bezcennych przyrodniczo terenów. Pożary nie tylko niszczą naturę, ale pogłębiają klimatyczną katastrofę, uwalniając ogromne ilości dwutlenku węgla przez lata kumulowanego przez amazońskie drzewa. - Szacuje się, że roślinność tamtejsza zniknie zupełnie do 2050 roku. Jeżeli nie zaczniemy teraz działać, to tego walca zmian klimatycznych już nie da się zatrzymać – twierdzi Agnieszka Veljković. Przez człowieka Amazonia straciła już od 17 do 20 procent swojego pierwotnego obszaru.