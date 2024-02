Brazylijska policja: partia Jaira Bolsonaro stała za próbą zamachu stanu w 2023 roku

Według ogłoszonych we wtorek rezultatów dochodzeń prowadzonych przez brazylijską policję federalną, partia Jaira Bolsonaro sfinansowała kampanię medialną, która głosiła, że przeciwnicy byłego prezydenta sfałszowali rezultaty wyborów dzięki rzekomym manipulacjom przy liczeniu głosów. Miało im to umożliwić zastosowanie w głosowaniu - pod presją kandydata lewicy - urn elektronicznych.

To oskarżenie posłużyło zmobilizowaniu 8 stycznia 2023 roku tysięcy zwolenników Jaira Bolsonaro do udziału w proteście, którego celem było zakwestionowanie wyników wyborów.

Według ogłoszonych we wtorek rezultatów dochodzenia Partia Liberalna "sfinansowała kampanię propagandową, która posłużyła do udowodnienia (rzekomych) oszustw wyborczych, jakich dokonano za pomocą urn elektronicznych, aby w ten sposób zmobilizować przeciwników lewicowego kandydata na prezydenta do organizowania pod koszarami wojskowymi manifestacji mających zachęcić wojsko do działania".