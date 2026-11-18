Świat Osoby z izolowanego plemienia zjawiły się w jednej z wiosek. "Niepokojące" Oprac. Ewa Żebrowska |

Brazylia. Las w Amazonii Źródło wideo: Reuters archive Źródło zdj. gł.: Reuters

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Plemiona izolowane, do których należy Awa, to nieliczne już społeczności rdzenne, które nie utrzymują kontaktu z resztą świata. Zajmują się głównie łowiectwem i zbieractwem. W poniedziałek w stanie Maranhao na północnym wschodzie Brazylii w jednej z małych wiosek na skraju amazońskiego lasu pojawiły się osoby z plemienia Awa. Organizacja Survival International udostępniła dzień później zdjęcia z - jak to określiła - "historycznego spotkania".

Na nagraniach, wykonanych przez przedstawicieli sąsiedniego ludu Guajajara, którzy znani są jako "Strażnicy lasu", widać około 20 osób z plemienia Awa. Mężczyźni trzymają łuki i strzały.

Członkowie plemienia Awa, 17 listopada 2026 r. Źródło zdjęcia: Reuters

Plemię Awa podjęło kontakt pierwszy raz od dekad

"W najnowszej historii Awa nie było podobnego kontaktu, z pewnością od co najmniej kilkudziesięciu lat" - oceniła organizacja. Jak podaje Reuters, społeczność ta jest pod ogromną presją z powodu coraz częstszych wtargnięć drwali, myśliwych i hodowców bydła na jej terytorium. Prawdopodobnie to skłoniło jej członków do szukania żywności poza amazońskim lasem. Poprosili o bataty, po czym wrócili z nimi w głąb swojego terytorium.

Survival International od dziesięcioleci prowadzi działania na rzecz ochrony terytoriów zamieszkanych przez rdzenne społeczności. Jeszcze dekadę temu plemię Awa, zajmujące terytorium znane jako Arariboia, określane było mianem "najbardziej zagrożonego ludu na Ziemi".

Członkowie plemienia Awa, 17 listopada 2026 r. Źródło zdjęcia: Reuters

"Niepokojący sygnał"

Caroline Pearce, dyrektorka organizacji Survival International stwierdziła, że ​​decyzja grupy o wyjściu z izolacji jest "niepokojącym sygnałem". Zauważyła, że rdzenne plemiona - z uwagi na liczne wtargnięcia myśliwych i drwali -zajmują coraz mniejszy teren w amazońskim lesie. Takie działania narażają je na niebezpieczeństwo. Dodała, że "w innych okolicznościach byliby samowystarczalni". Organizacja podkreśla też, że kontakt izolowanych społeczności z osobami spoza ich plemienia naraża ich na choroby, na które nie mają odporności.

Survival International zidentyfikowała 196 izolowanych plemion w 10 państwach Ameryki Południowej, Azji i Pacyfiku. Według organizacji 95 proc. z tych grup znajduje się w Amazonii, a 124 - w Brazylii.

red. AZ