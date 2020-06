Katastrofalne wieści z Brazylii. Najwięcej zakażeń koronawirusem w ciągu doby na świecie

W ciągu ostatniej doby w Brazylii zdiagnozowano 39 436 nowych infekcji koronawirusem, a 1374 osoby zmarły - podało we wtorkowym komunikacie brazylijskie ministerstwo zdrowia. Łączny bilans pandemii w tym kraju to 1,14 mln stwierdzonych zakażeń i ponad 52,6 tys. zgonów.

Wtorkowe statystyki wskazują na to, że była to druga najgorsza dotąd doba zarówno pod względem liczby nowych infekcji, jak i zgonów. W obu przypadkach krzywe mają trend wznoszący. Ciężka sytuacja nie przekonała dotąd prezydenta kraju Jaira Bolsonaro do zmiany podejścia do pandemii, którą polityk wciąż bagatelizuje.