Lotniskowiec Sao Paulo zatopiony. Wbrew ostrzeżeniom ekologów

Brazylijska marynarka przekazała, że wojskowi zatopili wycofany z eksploatacji lotniskowiec Sao Paulo na Oceanie Atlantyckim u północno-wschodniego wybrzeża kraju. Doszło do tego mimo ostrzeżeń ekologów, że rdzewiejący statek z lat 60. zanieczyści wodę. Greenpeace nazwało zatopienie okrętu "największym naruszeniem umów dotyczących chemikaliów i odpadów, jakiego kiedykolwiek dopuścił się konkretny kraj".

Brazylijska marynarka wojenna podała, że lotniskowiec został zatopiony podczas "zaplanowanego i kontrolowanego zatonięcia" późnym wieczorem w piątek. Jak dodano, zrobiono to po to, aby Brazylia mogła uniknąć "strat logistycznych, operacyjnych, środowiskowych i ekonomicznych". Wcześniej marynarka informowała, że okręt nabiera wody i grozi mu zatonięcie. W związku z tym brazylijskie porty odmówiły mu prawa przybicia do brzegu.