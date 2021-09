Brazylia. Katastrofa awionetki pod Sao Paulo, nie żyje siedem osób

W wypadku awionetki, do którego doszło we wtorek rano po starcie z lotniska w Sao Paulo w południowo-wschodniej Brazylii, zginęło siedem osób, w tym pięciu członków jednej rodziny - podali strażacy. Do wypadku samolotu doszło 15 sekund po starcie. Awionetka leciała do stanu Parana na północy kraju. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy.