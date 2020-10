"Ze swoim psem podpisuje w taki absurdalny, kuriozalny sposób ustawę o ochronie zwierząt"

Prezydent Brazylii przyjacielem zwierząt - to obraz jaki pokazał światu Jair Bolsonaro, podpisując ustawę w towarzystwie swojego psa. Ustawa o ochronie zwierząt podnosi karę za znęcanie się nad psami i kotami - do tej pory groziło za to od trzech do 12 miesięcy więzienia. Po zmianie prawa, przestępstwo to będzie zagrożone karą od dwóch do pięciu lat więzienia - plus mandat i zakaz posiadania zwierząt.