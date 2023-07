Były prezydent Brazylii Jair Bolsonaro z zakazem sprawowania funkcji publicznych do 2030 roku

Bolsonaro zapowiedział odwołanie

- Ta decyzja zlikwiduje szanse Bolsonaro na to, by zostać ponownie prezydentem (...). Będzie starał się nie trafić do więzienia, wyszukać jakichś swoich sojuszników, by zachować kapitał polityczny, ale nigdy już nie wróci do prezydentury - powiedział profesor nauk politycznych Uniwersytetu Insper w Sao Paulo Carlos Melo.