Brazylia. Bolsonaro potępił "grabieże i wtargnięcia", ale odrzucił oskarżenia o ich sprowokowanie

Były prezydent Brazylii Jair Bolsonaro, którego zwolennicy przeprowadzili w niedzielę szturm na najważniejsze instytucje w kraju, potępił "grabieże i wtargnięcia do budynków publicznych". Po około czterech godzinach służbom udało się odzyskać kontrolę nad Kongresem, pałacem prezydenckim i Sądem Najwyższym w stolicy kraju Brasilii.

Protestujący wybijali okna, część z z nich wdarła do sali Senatu, gdzie wskakiwali na siedzenia i ławki. Demolowali również pomieszczenia w Sądzie Najwyższym oraz pałacu prezydenckim, co w mediach społecznościowych zaprezentował minister Paulo Pimenta.

Służbom udało się odzyskać kontrolę nad budynkami po około czterech godzinach. Według informacji przekazanych przez służby federalne, aresztowanych zostało co najmniej 400 osób.

Bolsonaro reaguje na szturm

Dopiero kilka godzin po tych wydarzeniach do sprawy odniósł się Bolsonaro. Jak pisał w mediach społecznościowych, "pokojowe manifestacje, w formie zgodnej z prawem, stanowią część demokracji", "jednak grabieże i wtargnięcia do budynków publicznych, jakie miały miejsce dzisiaj, a także były praktykowane przez lewicę w 2013 i 2017 roku, wymykają się tej regule".

Były szef państwa napisał też, że odrzuca “oskarżenia bez dowodów”, jakie w niedzielę wysunął prezydent Lula, zarzucając mu, że przyczynił się do inwazji na urzędy państwowe w Brasilii.

Nie pogodzili się z wynikiem wyborów

Nowy prezydent Brazylii Luiz Inacio Lula da Silva został zaprzysiężony na prezydenta 1 stycznia. Jego minimalne zwycięstwo (50,9 proc.) poprzedziła jedna z najbardziej polaryzujących kampanii wyborczych w historii. Nie wszyscy wyborcy Jaira Bolsonaro pogodzili się z wynikiem - część z nich od końca października, kiedy odbyła się druga tura, koczowała przed kwaterą główną brazylijskiego wojska w stolicy kraju, początkowo licząc, że armia nie dopuści do zaprzysiężenia Luli.

Obozowiska radykalnych zwolenników byłego prezydenta wrosły także w innych miejscach kraju. To, jak sobie z nimi poradzić od początku spędzało sen z powiek nowej brazylijskiej administracji. Minister sprawiedliwości Flavio Dina dał się poznać jako zwolennik siłowego ich usunięcia, natomiast minister obrony Jose Mucio apelował o unikanie konfrontacji za wszelką cenę. W poniedziałek władze zaczęły rozmontowywać koczowisko w Belo Horizonte, stolicy stanu Minas Gerais, co doprowadziło do zamieszek.