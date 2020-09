Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa rośnie. Poparcie dla Bolsonaro też

Liczba Brazylijczyków, którzy oceniają rząd Bolsonaro jako świetny lub dobry, w porównaniu z ocenami z grudnia zeszłego roku wzrosła z 29 do 40 procent. Natomiast odsetek osób, które uważają go za zły lub fatalny, spadła z 38 do do 29 procent - tak wynika z opublikowanego w czwartek sondażu CNI/Ibope.