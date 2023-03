Gangi zaatakowały 20 brazylijskich miast. Terror na ulicach, zamknięte szkoły, wstrzymany transport

Co najmniej dwadzieścia miast w północno-wschodniej Brazylii mierzy się z atakami gangów. BBC w piątek pisze o "poważnych niepokojach", w wyniku których miasta zawieszają transport publiczny i zamykają szkoły. Władze Brazylii wysłały na miejsce setki funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa.

Ataki miały zostać zarządzone z brazylijskich więzień stanowych po tym, jak prośby członków jednego z gangów o telewizory, dostęp do elektryczności i wizyty małżeńskie zostały odrzucone - przekazał brazylijski serwis informacyjny Terra, powołując się na stanowego sekretarza bezpieczeństwa publicznego Francisco Araujo. Lokalne media doniosły, że dwie rywalizujące frakcje gangów zawarły tymczasowy rozejm i zostały sojusznikami w atakach na siły bezpieczeństwa. 16 marca był trzecim dniem z kolei siania terroru na ulicach.

BBC w piątek pisze o "poważnych niepokojach" przez ostatnie trzy noce w co najmniej 20 miastach w północno-wschodniej części kraju. Członkowie gangu podpalają autobusy i przeprowadzają ataki z użyciem broni palnej na budynki m.in. w Natal, stolicy stanu Rio Grande do Norte. Kilka miast zawiesiło transport publiczny i zamknęło szkoły. Co najmniej dwie osoby zginęły w starciach z policją na początku tygodnia, a 67 osób zostało aresztowanych - poinformowała agencja AFP.