Była brazylijska posłanka Flordelis dos Santos de Souza skazana za morderstwo męża

Była brazylijska posłanka Flordelis dos Santos de Souza została skazana na 50 lat i 28 dni więzienia za zlecenie zabójstwa męża Andersona do Carmo. Mężczyznę zastrzelono w 2019 roku w Rio de Janeiro.

W niedzielę 61-letnia de Souza została przez sąd uznana winną również innych przestępstw, w tym nieudanej próby otrucia męża cyjankiem co najmniej sześć razy, zanim zleciła jego zabójstwo.

42-letni do Carmo został zastrzelony w czerwcu 2019 roku, gdy wracał do domu na obrzeżach Rio de Janeiro. Do mężczyzny oddano 30 strzałów.